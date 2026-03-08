Ragazza picchiata a sprangate e stuprata | chi è il marocchino arrestato

Un uomo di 43 anni, cittadino marocchino con le iniziali M.H., è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver picchiato con una spranga una ragazza e di averla stuprata. Contestualmente, l’uomo è indagato anche per detenzione di droga ai fini di spaccio. Le autorità hanno eseguito l’arresto in seguito alle indagini sulla vicenda.

Un uomo di 43 anni, cittadino marocchino identificato con le iniziali M.H., è stato arrestato e posto in custodia cautelare in carcere con le accuse di violenza sessuale aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo, a seguito dell’arresto in flagranza eseguito dai carabinieri della stazione di Osio Sotto. I fatti risalgono alla notte tra il 26 e il 27 febbraio. La vittima, una donna italiana di 26 anni, era stata accompagnata nell’abitazione dell’uomo da un conoscente. Quando ha rifiutato di assumere droga e di assecondare le richieste sessuali dell’indagato, la situazione è degenerata in modo brutale: l’uomo l’ha colpita violentemente al fianco con una spranga di ferro (o sciabola, secondo alcune ricostruzioni), riducendola in stato di incoscienza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

