Ragazzina venduta dalla madre a un 25enne che l' ha picchiata e stuprata

Una ragazza di 14 anni è stata vittima di violenza e maltrattamenti dopo essere stata venduta dalla madre a un uomo di 25 anni. L’indagine ha portato alla luce episodi di aggressioni fisiche e abusi sessuali, evidenziando una grave situazione di sfruttamento e violenza su minori. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla prevenzione di abusi familiari e sociali.

Lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti di una giovane di appena 14 anni che gli era stata venduta come sposa dalla stessa madre. Di questo deve rispondere un 25enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri nel Ferrarese. Il caso, riportato dal Resto del Carlino e dalla Nuova Ferrara, è emerso sabato sera quand o la 14enne è stata trovata in strada mentre scappava dall'uomo.

