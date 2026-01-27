Rottamazione tributi locali Confcommercio lancia un appello al Comune di Napoli

La Confcommercio di Napoli chiede al Comune di consentire la rottamazione dei tributi locali, come TARI, COSAP e IMU, in conformità con la Legge di Bilancio 2026. L’obiettivo è offrire ai contribuenti un’opportunità di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, facilitando la regolarizzazione dei pagamenti e sostenendo il rapporto tra cittadini e amministrazione comunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente Confcommercio Prov. Napoli, Massimo Di Porzio, ha chiesto al Comune di Napoli, con una nota ufficiale, di consentire ai contribuenti, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026, la definizione agevolata delle cartelle relative ai tributi locali, come TARI, COSAP, IMU. Infatti, la Legge di Bilancio 2026 ha dato ai Comuni la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi locali che permettano ai contribuenti di chiudere tutte le pendenze senza il pagamento di sanzioni ed interessi. " Vi sono migliaia di piccole e microimprese napoletane che, specie durante il COVID, hanno accumulato importanti arretrati sulle tasse locali, specie la TARI, che, giova ricordarlo, è attualmente tra le più alte in Italia – sottolinea il Presidente Di Porzio – La definizione agevolata costituirebbe una vitale boccata di ossigeno per le piccole e microimprese, che hanno reali difficoltà a rimettersi in regola, anche a causa della spirale di sanzioni ed interessi che ogni anno aggravano il carico.

