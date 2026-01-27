Rottamazione tributi locali l’appello di Confcommercio al Comune di Napoli

La Confcommercio di Napoli ha invitato il Comune a consentire ai contribuenti di usufruire della rottamazione dei tributi locali, come Tari, Cosap e Imu, in conformità alla Legge di Bilancio 2026. L’obiettivo è facilitare la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, offrendo un’opportunità di regolarizzazione e alleggerimento fiscale per i cittadini e le imprese locali.

Il presidente di Confcommercio Napoli, Massimo Di Porzio, ha chiesto al Comune di Napoli, con una nota ufficiale, di consentire ai contribuenti, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026, la definizione agevolata delle cartelle relative ai tributi locali, come Tari, Cosap, Imu. Infatti, la Legge di Bilancio 2026 ha dato ai Comuni la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi locali che permettano ai contribuenti di chiudere tutte le pendenze senza il pagamento di sanzioni ed interessi. “Vi sono migliaia di piccole e microimprese napoletane che, specie durante il Covid, hanno accumulato importanti arretrati sulle tasse locali, specie la Tari, che, giova ricordarlo, è attualmente tra le più alte in Italia- sottolinea il Presidente Di Porzio – La definizione agevolata costituirebbe una vitale boccata di ossigeno per le piccole e microimprese, che hanno reali difficoltà a rimettersi in regola, anche a causa della spirale di sanzioni ed interessi che ogni anno aggravano il carico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Confcommercio Giugliano ha presentato al Comune una richiesta ufficiale per attivare la procedura di definizione agevolata dei tributi locali.

In un momento di crisi per i negozi di quartiere, Confcommercio Bari-Bat invita i cittadini a sostenere le attività locali, specialmente durante le festività natalizie.

