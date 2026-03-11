Rotatorie a Viterbo bisogna istruire gli automobilisti a usarle

A Viterbo sono state installate nuove rotatorie per migliorare la circolazione stradale, ma ancora si riscontrano difficoltà tra gli automobilisti nel loro utilizzo. È importante educare i conducenti a impegnarsi correttamente all’ingresso e all’uscita dalle rotatorie, in particolare a usare gli indicatori di direzione per segnalare le manovre. La corretta gestione di questi snodi è fondamentale per evitare confusioni e migliorare la fluidità del traffico.

Ben vengano le rotatorie a Viterbo, il problema è istruire gli automobilisti a come s'impegna l'ingresso alla rotatoria e, soprattutto, chi esce dalla stessa, che deve utilizzare l'indicatore di direzione per agevolare l'ingresso dell'altro automobilista. Così facendo si snellirebbe un pochino la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Nuovo look per le rotatorie. Bando per gli sponsor Educare, insegnare, istruire: tre verbi, una sola responsabilità. LetteraInviata da Simone Billeci – Ci sono parole che usiamo ogni giorno come se fossero sinonimi, ma che in realtà custodiscono mondi diversi. Tutti gli aggiornamenti su Rotatorie a Viterbo bisogna istruire... Discussioni sull' argomento Una rotonda larga 65 metri sulla Cassia nord: la soluzione del Pums per le code; Viterbo - Rivoluzione PUMS, piazze pedonalizzate e viabilità completamente stravolta tra rotonde e nuove ZTL; Rivoluzione a piazzale Gramsci, due rotonde contro il traffico: Oggi c'è qualcosa che non funziona | FOTO. Rivoluzione nella viabilità, prossimo step le rotatorie. Collegate al progetto per realizzare il ponte tra Castagneti e Monticelli - facebook.com facebook #muoversivenezia | Padova da martedì 10 marzo 2026 e fino al termine dei lavori viene chiuso al traffico un tratto di via San Marco, tra le rotatorie con via Lago e con via Ippodromo; pertanto, i bus delle linee interessate al transito subiscono deviazio x.com