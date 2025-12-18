Nuovo look per le rotatorie Bando per gli sponsor

Savignano apre alle opportunità degli sponsor, offrendo la possibilità di adottare le rotatorie per valorizzarle con verde e decoro urbano. Un nuovo look che trasforma gli spazi pubblici, coinvolgendo privati e imprese in un progetto di riqualificazione condivisa. Un’occasione unica per contribuire alla bellezza della città, rendendo le rotatorie punti di identità e cura collettiva.

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo look per le rotatorie. Bando per gli sponsor Sponsor per le rotatorie. Savignano apre ai privati: rotatorie ’adottabili’ per il verde e il decoro urbano. Il Comune ha deciso di pubblicare un avviso, con scadenza fissata alle 12 del 23 dicembre, per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici, privati ed enti del terzo settore, interessati a sponsorizzare l’allestimento e la cura, al momento, di tre rotatorie stradali. L’iniziativa del Comune di Savignano interessa tre snodi viari strategici del territorio comunale: la rotatoria che è stata realizzata anni fa sulla via Emilia, definita la più grande della città, con lo scopo di eliminare una serie infinita di incidenti stradali, nonostante l’impianto semaforico fra la statale 9 Emilia, via Della Resistenza a monte e la Sp 33 a mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Sponsor per le rotatorie. Un bando del Comune Leggi anche: Scandone Avellino, Il Giardino dello Sport è il nuovo sponsor del settore giovanile Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuovo look per le rotatorie. Bando per gli sponsor. Nuovo look per le rotatorie. Bando per gli sponsor - Il Comune di Savignano vara un avviso pubblico per l’adozione delle aree verdi di tre snodi viari strategici in cambio di visibilità. ilrestodelcarlino.it

Bari, gestione del traffico con nuove rotatorie

Nuovo look e format per la pizzeria più sottovalutata d'Abruzzo. Anima a Roseto degli Abruzzi riapre dopo un importante restyling e lo fa senza mezze misure. Il locale si presenta oggi con un design ricercato ed elegante, una cucina rinnovata e, soprattutto, co - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.