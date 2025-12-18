Educare insegnare istruire | tre verbi una sola responsabilità Lettera

Sei verbi che sembrano simili, ma racchiudono significati unici e fondamentali. Educare, insegnare, istruire: tre azioni che plasmano la nostra visione e il nostro modo di trasmettere conoscenza. Ogni parola porta con sé un mondo da scoprire e una responsabilità da assumere. Lettera Inviata da Simone Billeci.

Inviata da Simone Billeci - Ci sono parole che usiamo ogni giorno come se fossero sinonimi, ma che in realtà custodiscono mondi diversi. Educare, insegnare, istruire. Tre verbi apparentemente vicini, spesso confusi, talvolta ridotti a pratiche burocratiche o a slogan da collegio docenti. Eppure, se presi sul serio, raccontano tre modi differenti di stare davanti all'umano.

