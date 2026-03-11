La cantante Rose Villain ha condiviso su Instagram un video in cui annuncia di essere in gravidanza. Nel filmato, si vede la artista camminare sulla spiaggia e, al suo giro di torsione, appare il pancino evidente. L’intero messaggio visivo è stato pubblicato come un post sulla piattaforma social. Non ci sono altre informazioni sul momento o sui dettagli della gravidanza.

Con un bellissimo annuncio in un video post di Instagram, la cantante Rose Villain annuncia ai suoi follower la prima gravidanza: Rose Villain è incinta! Un video che inizia con la cantante di spalle mentre passeggia su una spiaggia e poi, voltandosi, mostra un bellissimo pancino. Da qui si susseguono clip video che ripercorrono i momenti più importanti di Rose e suo marito: dal momento della scoperta con il test di gravidanza fino all’annuncio alle persone più vicine alla coppia. Un video unico che racchiude le promesse per la creatura che porta in grembo. La canzone scelta per questo annuncio è “ Tuttaluce “, nuovo singolo di Rose Villain... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Rose Villain incinta: l’annuncio della gravidanza su Instagram

