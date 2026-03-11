Rose Villain è incinta il dolcissimo annuncio in una nuova canzone

Rose Villain ha annunciato di essere in gravidanza attraverso una nuova canzone. La cantante ha condiviso il suo stato di gravidanza in modo diretto, lasciando trasparire la notizia nel testo della canzone che ha pubblicato di recente. L’annuncio è stato accolto dai fan con entusiasmo e sorpresa, senza ulteriori dettagli sul momento esatto o sulle future tappe.

Dolcissima notizia arriva da Rose Villain: la cantante è incinta. Il tenero annuncio in un video pubblicato sui suoi social dove ha presentato la nuova canzone. Dai nuovi amori di Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi, alla tenera notizia giunta in questi minuti da parte di Rose Villain. La cantante infatti ha fatto sapere di essere incinta! Già nella giornata di ieri l’artista aveva fatto sapere ai suoi fan che oggi sarebbe stato un giorno molto importante: “Domani uscirà una canzone he ho scritto nell’ultimo periodo. C’è dentro tutto il mio amore. È per me, per noi. Non poteva aspettare”. Le parole di Rose Villain quindi hanno destato grande curiosità tra i suoi fan, che non vedevano l’ora di scoprire cosa sarebbe successo nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Novella2000.it

