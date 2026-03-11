Rose Villain è incinta l'annuncio con il nuovo brano Tuttaluce | Ucciderò tutti i mostri per te
Rose Villain ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio attraverso un messaggio sui social e il rilascio di un nuovo brano intitolato Tuttaluce. La cantante ha condiviso la notizia della gravidanza, che coincide con il lancio del brano, nel quale racconta l’attesa di diventare mamma. La notizia è stata comunicata pubblicamente insieme all’estratto musicale e a un messaggio dedicato al marito Sixpm.
