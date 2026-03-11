Rose Villain è incinta l’annuncio in un commovente video sui social | Ucciderò tutti i mostri per te

La cantante ha condiviso sui social un video in cui ripercorre alcuni momenti significativi della sua gravidanza, annunciando di essere in attesa di un bambino. Nel video, la artista si mostra emozionata e intima, accompagnata da parole che esprimono il suo stato d’animo. L’annuncio ha suscitato reazioni tra i suoi follower, che hanno commentato con affetto e curiosità.

Rose Villain è incinta: la cantante lo ha annunciato attraverso un video pubblicato sui suoi social in cui ripercorre alcuni dei momenti più emozionanti della sua gravidanza. Nelle immagini, infatti, si vedono lei e il marito Sixpm scoprire la lieta notizia e condividerla con amici e parenti. Momenti di tenerezza tra moglie e marito e anche alcuni frammenti dell’ecografia alla quale si è sottoposta l’interprete. A fare da colonna sonora al video è il brano Tuttaluce, dedicata proprio al nascituro. “Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei. Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura” canta Rose Villain. 🔗 Leggi su Tpi.it

