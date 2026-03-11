Rose Villain ha annunciato sui social di essere incinta, condividendo un video con il suo nuovo brano “Tuttaluce”. Nell’immagine si vede insieme al marito e produttore Sixpm, con cui ha fatto l’annuncio. La cantante ha scritto una didascalia in cui dice che “ucciderà tutti i mostri per te”. L’annuncio ha fatto rapidamente il giro del web.

Con un video pubblicato sui social sulle note del nuovo brano “Tuttaluce”, Rose Villain ha ufficializzato di essere incinta del primo bebè. Nelle immagini della clip la cantante appare con il pancione accanto al marito e produttore discografico Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara, e in sequenza sono mostrate tutte le fasi della gravidanza. “Ucciderò tutti i mostri per te”, canta Rose Villain nel video che anticipa un nuovo brano, intitolato “Tuttaluce”, in uscita dedicato proprio al suo “piccolo principe”. Tra gli altri versi del brano: “Mi sento dentro un uragano, ho voglia di cantar più piano e non svegliarti mentre sogni . Ti insegnerò che cadere è bello e non sei meno forte se ti mostrerai fragile, con me non dovrai fingere di essere ciò che non sei . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza con il marito e produttore Sixpm: “Ucciderò tutti i mostri per te” – IL VIDEO

