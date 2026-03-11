Rose Villain è incinta l’annuncio della prima gravidanza con Andrea Ferrara

Rose Villain ha annunciato sui social di essere in gravidanza, condividendo un video in cui mostra il pancione. La cantante, che diventerà mamma per la prima volta, si trova accanto al marito e produttore discografico Andrea Ferrara, noto anche come Sixpm. L’annuncio è stato fatto attraverso le piattaforme di social media, dove ha condiviso il momento con i suoi follower.

(Adnkronos) – Rose Villain è incinta. La cantante diventerà mamma per la prima volta. Lo ha annunciato oggi con un video condiviso sui social in cui appare con il pancione accanto al marito e produttore discografico Sixpm, nome d'arte di Andrea Ferrara. "Ucciderò tutti i mostri per te", canta Rose Villain nel video che anticipa.