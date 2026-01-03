La cantante Rose Villain aprirà il Carnevale

Il Carnevale di Cento si prepara ad accogliere un evento speciale. Dopo il successo del capodanno, Ivano Manservisi annuncia l’apertura del 2026 con la performance della cantante Rose Villain, prevista per l’1 febbraio. Questa scelta rafforza l’importanza dell’edizione 2026, confermando il ruolo di Cento come uno dei principali centri del Carnevale in Europa.

Con un altro colpo da maestro, Ivano Manservisi dopo il successo del capodanno, apre il 2026 annunciando la grande Rose Villain (nella foto) per aprire il Cento Carnevale d'Europa l'1 febbraio. Una grande artista che ha saputo conquistare il pubblico, dai palchi dei concerti a quello di Sanremo, e che ora sarà la regina del palco del Cento Carnevale provando forse un'emozione in più. Per Rose Villain, pseudonimo di Rosa Luini, molto probilmente ci sarà anche l'emozione di sentire aria di casa. In quella Cento dove il nonno BIagio Melloni era un partigiano nella seconda Guerra Mondiale, fondando poi nel 1961 la prima libreria in Italia specializzata nei remainder.

