Romina Power sulla famiglia nel bosco Negli anni ' 60 anche noi come loro nessuna madre merita questo dolore

Romina Power ha pubblicato un messaggio sui social dedicato alla famiglia del bosco, a cui si è unita anche Albano. La cantante ha ricordato gli anni ’60, affermando che lei e Albano erano come la famiglia nel bosco, anche se impegnati in tournée. Nel post ha scritto che nessuna madre merita di vivere certi dolori, facendo riferimento alla loro esperienza condivisa.

Anche Romina Power, come prima di lei Albano, dalla parte della famiglia del bosco alla quale ha dedicato un post sui social paragonando la famiglia costruita con Carrisi a quella dei Trevallion-Birmingham"Negli anni '60 io e Albano eravamo la famiglia nel bosco solo che facevamo anche tournée e.

Romina Power difende la famiglia nel bosco: "Negli anni '60 io e Albano eravamo come loro". L'appello a Meloni e MattarellaLa cantante interviene sui social dopo la decisione del Tribunale per i Minori dell’Aquila di allontanare la mamma, Catherine Birminghan, dai suoi...

Romina Power: “Negli anni ’60 eravamo la famiglia nel bosco. Come osano i giudici? Io sarei diventata una tigre”La famiglia nel bosco, dopo l’ultima tegola dei giudici dell’Aquila che hanno disposto lo straziante allontanamento di mamma Catherine dai suoi tre...

Famiglia nel bosco, Romina Power difende Catherine: Come osano separare una mamma dai suoi figli?Romina Power prende le difese di Catherine commentando il caso della famiglia nel bosco e attacca i giudici: la risposta di Selvaggia Lucarelli ... virgilio.it

Romina Power sta con la famiglia nel bosco: Anche io e Al Bano lo eravamoRomina Power difende la famiglia del bosco: Anche io e Al Bano lo eravamo. Come osano separare una mamma dai suoi figli? Una foto di una famiglia distesa su un prato per raccontare le similitudini ... corrierenazionale.it

Romina Power paragona la famiglia sua e di Al Bano Carrisi alla “famiglia nel bosco” ma i loro figli hanno studiato tra collegi, scuole d’elite e Harvard. Che c’entra con la vicenda dei figli allontanati dai coniugi Birmingham e Trevallion - facebook.com facebook

A me non preoccupa l'opinione della Romina Power ma il #tg1 che fa gossip e non un tg degno di questo nome ,che comunque paghiamo con il canone !! Sappiamo che queste dichiarazioni fanno il gioco del governo sul referendum ...tranquilli ..io voto No! @ x.com