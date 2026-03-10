Romina Power | Negli anni ’60 eravamo la famiglia nel bosco Come osano i giudici? Io sarei diventata una tigre

Romina Power ha commentato la decisione dei giudici dell’Aquila di allontanare mamma Catherine dai suoi tre figli, definendo la famiglia come “nel bosco” negli anni ’60 e esprimendo un pensiero severo sulle autorità giudiziarie. La vicenda ha suscitato reazioni e divisioni in Italia, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda familiare.

La famiglia nel bosco, dopo l’ultima tegola dei giudici dell’Aquila che hanno disposto lo straziante allontanamento di mamma Catherine dai suoi tre figli, continua a commuovere l’Italia (e a dividere la politica). A scendere in campo per la coppia Birminghan-Trevaillon anche Romina Power, che si rivede nelle scelte di vita dei coniugi anglo-australiani. E attacca frontalmente la decisione dei giudici abruzzesi di separare la madre dai bimbi (“Ma come osano?”). La cantante ha affidato ai social un messaggio in cui si rivolge anche alla premier Giorgia Meloni e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Romina Power: negli anni ’60 eravamo noi la famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

