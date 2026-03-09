Romina Power difende la famiglia nel bosco | Negli anni ' 60 io e Albano eravamo come loro L' appello a Meloni e Mattarella

Romina Power ha commentato la vicenda della famiglia nel bosco, sottolineando che negli anni '60 lei e Albano avevano un rapporto simile a quello dei protagonisti attuali. Recentemente, il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso che la madre, Catherine Birmingham, deve lasciare la casa famiglia dove si trovava da quattro mesi. La cantante ha espresso il suo punto di vista sull'episodio.

La cantante interviene sui social dopo la decisione del Tribunale per i Minori dell’Aquila di allontanare la mamma, Catherine Birminghan, dai suoi tre bambini Romina Power è intervenuta sulla vicenda della famiglia nel bosco dopo gli ultimi sviluppi. Nei giorni scorsi il tribunale per i minorenni dell'Aquila con un'ordinanza ad hoc ha stabilito che la madre Catherine Birmingham dovesse lasciare la casa famiglia dove era alloggiata da ormai quattro mesi con i figli. E proprio a ridosso di questa decisione la cantante ha espresso tutta la sua amarezza in un post Instagram, paragonando la sua esperienza a quella di questa famiglia con un appello a Giorgia Meloni e una menzione a Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Meloni: basta arbitrio magistratura, toghe hanno dimenticato i loro limiti

