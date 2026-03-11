Rome Technopole completata la spesa dei 110 milioni dei fondi Pnrr

Mercoledì 11 marzo, l’Aula magna del Palazzo del Rettorato ha ospitato la prima giornata del convegno “Rome Technopole: Dove il futuro prende forma”, organizzato dalla Fondazione Rome Technopole. La manifestazione ha segnato l’inizio di un evento dedicato a illustrare i progetti e le iniziative legate al nuovo centro tecnologico di Roma. Durante l’incontro sono stati presentati i dettagli sui 110 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR destinati al progetto.

Mercoledì 11 marzo l’Aula magna del Palazzo del Rettorato ha ospitato la prima giornata del Convegno “Rome Technopole: Dove il futuro prende forma”, organizzato dalla Fondazione Rome Technopole, per raccontare gli importanti traguardi raggiunti dall’ecosistema dell’innovazione, finanziato anche dal PNRR, giunto quest’anno alla fase finale. In particolare la Fondazione ha completato una spesa di oltre 110 milioni di euro, che hanno permesso di avviare l’attività du questo polo di eccellenza della ricerca e della formazione che vede partecipare al suo interno atenei, imprese, istituzioni e centri di ricerca. In apertura, i saluti istituzionali... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Rome Technopole, completata la spesa dei 110 milioni dei fondi Pnrr Articoli correlati Il bilancio dell’Art Bonus. Incassati 3,5 milioni per la storica Torre: "Meno dei fondi Pnrr"La notizia della rinuncia ai 5 milioni di fondi Pnrr per la Garisenda da parte del Comune arrivò il 5 novembre scorso. Rome Technopole a Pietralata, posata la prima pietra: "Polo d'eccellenza, sarà pronto entro un anno"Un polo avanzato dedicato alla ricerca e all'alta tecnologia a Pietralata entro il 2026. Una raccolta di contenuti su Rome Technopole Rome Technopole all’Università La Sapienza: i risultati oltre il PNRRPresenti anche Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, e Roberta Angelilli, Vice Presidente della Regione. Hanno partecipato alla discussione Monica Lucarelli, Assessore alle Attività ... controcampus.it Regione Lazio – Sopralluogo nel cantiere Pietralata di Rome TechnopoleAngelilli: Una grande infrastruttura di ricerca al servizio delle imprese. Entro fine anno il primo lotto ROMA - Il Rome Technopole? Il progetto simbolo del ... etrurianews.it