Rome Technopole a Pietralata posata la prima pietra | Polo d' eccellenza sarà pronto entro un anno

È stata posata la prima pietra di Rome Technopole a Pietralata, un moderno polo dedicato a ricerca e innovazione. Entro il 2026, si svilupperà un centro avanzato di eccellenza, nato dalla collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, con un focus su transizione energetica, digitale e salute. Un investimento strategico che punta a rafforzare il ruolo di Roma come hub di innovazione e tecnologia.

Un polo avanzato dedicato alla ricerca e all'alta tecnologia a Pietralata entro il 2026. È la sfida di Rome Technopole, frutto della collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, con focus su transizione energetica, digitale e salute.Posata oggi la prima pietra, in via delle cave di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

