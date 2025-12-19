Rome Technopole a Pietralata posata la prima pietra | Polo d' eccellenza sarà pronto entro un anno

È stata posata la prima pietra di Rome Technopole a Pietralata, un moderno polo dedicato a ricerca e innovazione. Entro il 2026, si svilupperà un centro avanzato di eccellenza, nato dalla collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, con un focus su transizione energetica, digitale e salute. Un investimento strategico che punta a rafforzare il ruolo di Roma come hub di innovazione e tecnologia.

Rome Technopole: la nuova sede sorgerà a Pietralata/ L’hub della ricerca sarà completamente green - Il sede del polo di ricerca Rome Technopole sorgerà nell'area di Pietralata: firmata oggi la concessione del suolo con il sindaco di Roma Gualtieri Nella giornata di ieri la Fondazione Rome Technopole ... ilsussidiario.net

Rome Technopole, investimenti per 3,5 miliardi e 1.180 ricercatori al lavoro: «Ma questo è solo l’inizio» - La dg del Rome Technopole, Sabrina Saccomandi, la definisce la «Roma nuova unita e vincente». ilmessaggero.it

Il progetto Rome Technopole a Pietralata unisce atenei e aziende per l'innovazione sostenibile e lo sviluppo del territorio laziale. #Attualita #Universita - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.