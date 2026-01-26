Il bilancio dell’Art Bonus Incassati 3,5 milioni per la storica Torre | Meno dei fondi Pnrr

Il bilancio dell’Art Bonus evidenzia un incasso di 3,5 milioni di euro destinati alla conservazione della Torre Garisenda, cifra inferiore ai 5 milioni di euro previsti inizialmente con i fondi Pnrr. La decisione del Comune di rinunciare ai finanziamenti europei, comunicata il 5 novembre, sottolinea le sfide nella gestione e nel sostegno ai beni culturali storici. Un dato che invita a riflettere sulle risorse disponibili e sulle strategie di finanziamento per il patrimonio italiano.

La notizia della rinuncia ai 5 milioni di fondi Pnrr per la Garisenda da parte del Comune arrivò il 5 novembre scorso. Una rinuncia determinata, spiegò il sindaco Matteo Lepore, dagli aspetti burocratici e dalle tempistiche legate al meccanismo di queste risorse, "non adatte a questo tipo di restauro, visto che non ci permettono di lavorare con la tranquillità e la prudenza che servono con un oggetto così delicato". Morale: addio ai 5 milioni per i quali tanto si era prodigata la sottosegretaria leghista alla Cultura Lucia Borgonzoni (la prima, in effetti, a dirsi "basita" del gran rifiuto). Archiviata la possibilità di utilizzare i fondi Pnrr, il Comune si è detto pronto a usare risorse proprie, regionali o di altro tipo (ad esempio le donazioni), specificando comunque che i 5 milioni rappresentavano solo "un quarto dei 20 milioni che servono". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

