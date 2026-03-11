Rome Technopole | 110 milioni PNRR completati nasce l’hub

Il governo ha completato l’investimento di 110 milioni di euro previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la creazione di Rome Technopole, un nuovo hub dedicato all’innovazione a Roma. La somma, interamente spesa, rappresenta un passaggio chiave per lo sviluppo di questo progetto. La realizzazione dell’hub segna un momento importante per l’ecosistema tecnologico della città.

La spesa dei 110 milioni di euro prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per Rome Technopole è stata interamente completata, segnando una tappa fondamentale per l’ecosistema dell’innovazione romano. Questo traguardo, raggiunto nel marzo del 2026, trasforma in realtà un polo di ricerca che unisce atenei, imprese e istituzioni pubbliche. L’iniziativa, presentata durante il convegno tenutosi presso l’Aula magna del Palazzo del Rettorato, dimostra come i fondi europei possano essere tradotti in infrastrutture tangibili a Pietralata, creando un modello unico di collaborazione tra settore accademico e produttivo. Un investimento concreto per la capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

