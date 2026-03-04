Roma Dybala papà torna in gruppo | Hermoso e Soulé in dubbio per Genova

A Trigoria la Roma si prepara alla ripresa degli allenamenti, con Dybala papà che torna in gruppo dopo un periodo di assenza. Nel frattempo, Hermoso e Soulé sono in dubbio per la partita di Genova. La squadra si trova in una fase di attesa, tra la soddisfazione per il rientro del giocatore e le incertezze sui due giovani infortunati.

Permesso per la Joya dopo la nascita della figlia; lavoro differenziato per i due infortunati. Divieto di trasferta a Bologna per i tifosi residenti a Roma. A poche ore dalla ripresa delle operazioni a Trigoria, il quartier generale giallorosso vive una congiuntura sospesa tra la gioia privata e l'emergenza tecnica. Nella mattinata di oggi, la mancata presenza di Paulo Dybala alla prima sessione settimanale non ha destato allarmi nello staff di Gian Piero Gasperini: l'attaccante argentino ha infatti usufruito di un permesso concordato per celebrare la nascita della piccola Gia, venuta al mondo lunedì mattina.

