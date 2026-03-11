Roma | Protezione Civile nel Gabinetto e nuovi uffici

Il 10 marzo 2026 il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza che ha modificato l’organizzazione amministrativa della città. La Protezione Civile è stata collocata nel Gabinetto del Sindaco, mentre è stato creato un nuovo ufficio per la demolizione dei beni confiscati alla criminalità. La decisione riguarda la riorganizzazione degli uffici comunali e l’assegnazione di nuove responsabilità.

Il 10 marzo 2026 il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza che ridefinisce radicalmente l'assetto organizzativo di Roma Capitale, inserendo la Protezione Civile direttamente nel Gabinetto del Sindaco e istituendo un ufficio dedicato alla demolizione dei beni confiscati alla criminalità. Questa riorganizzazione, completata da una deliberazione della giunta del 27 febbraio, mira a potenziare il presidio del territorio e a velocizzare l'esecuzione degli ordini giudiziari, creando nuovi ruoli come quello di vicepresidente per la Protezione Civile affidato a Giuseppe Napolitano. L'intervento tocca la struttura stessa dell'amministrazione capitolina, spostando competenze chiave verso una gestione più diretta delle emergenze e della sicurezza urbana.