Nuovi uffici e un Gabinetto più ampio Cambia di nuovo la macchina di Roma Capitale

Da romatoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma Capitale ha annunciato una nuova variazione organizzativa con l'apertura di uffici rinnovati e un Gabinetto più ampio. Il sindaco ha firmato un'ordinanza, pubblicata il 10 marzo, che istituisce un nuovo ufficio di scopo dedicato alla gestione e al coordinamento degli ordini di demolizione dei beni sequestrati e confiscati, inserito nella Direzione Generale.

Gualtieri istituisce l'ufficio di scopo per la demolizione degli abusi nei beni confiscati e "avvicina" la Protezione Civile al Campidoglio Nuova modifica alla macrostruttura di Roma Capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza, pubblicata il 10 marzo, che istituisce l'ufficio di scopo “Gestione e Coordinamento degli ordini di demolizione dei beni sequestrati e confiscati”, nell’ambito della Direzione Generale. Non solo. Il 27 febbraio con un'unica deliberazione della giunta capitolina, sono state sancite alcune novità organizzative, che vanno a potenziare il ruolo della Protezione Civile, creare un canale privilegiato di segnalazione di abusi e molestie e inserire la figura del Garante dei minori all'interno della direzione del dipartimento Politiche Sociali. 🔗 Leggi su Romatoday.it

