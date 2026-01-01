Protezione civile nel 2025 ‘arruolati’ quasi 2 mila nuovi volontari in regione

Nel 2025, l’Emilia-Romagna ha rafforzato il suo sistema di Protezione civile, arruolando circa 2.000 nuovi volontari. Questa integrazione mira a migliorare la capacità di intervento, garantendo maggiore sicurezza e competenza sul territorio. L’iniziativa conferma l’impegno della regione nel potenziare le risorse dedicate alla gestione delle emergenze e alla tutela della comunità.

Protezione civile, nuove regole per tutelare sicurezza e salute dei volontari - Ampio lo spettro delle tematiche previste nei 21 articoli come accade spesso con questo genere di provvedimenti. vita.it

Per la giornata di giovedì #1gennaio non sono previsti fenomeni meteo-idro significativi ai fini di #protezionecivile x.com

CODICE GIALLO – RISCHIO GHIACCIO La Protezione Civile Regionale, con il bollettino meteo odierno, ha diramato un avviso di criticità codice giallo per rischio ghiaccio, valido dalla mezzanotte fino alle ore 12.00 di domani, giovedì 1 gennaio 2026 - facebook.com facebook

