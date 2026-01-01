Protezione civile nel 2025 ‘arruolati’ quasi 2 mila nuovi volontari in regione

Nel 2025, l’Emilia-Romagna ha rafforzato il suo sistema di Protezione civile, arruolando circa 2.000 nuovi volontari. Questa integrazione mira a migliorare la capacità di intervento, garantendo maggiore sicurezza e competenza sul territorio. L’iniziativa conferma l’impegno della regione nel potenziare le risorse dedicate alla gestione delle emergenze e alla tutela della comunità.

Più forze, più competenze, più sicurezza per il territorio: nel 2025 l’Emilia-Romagna ha rafforzato il proprio sistema di Protezione civile con l’ingresso di 1.907 nuovi volontari, formati grazie a 81 corsi base promossi dai Coordinamenti provinciali del volontariato e dalle Organizzazioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

