Pioggia e temporali in arrivo la protezione civile dirama l' allerta gialla | invito alla prudenza

Il dipartimento regionale di Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico valido dalla mezzanotte di stasera, lunedì 22 dicembre, e per le 24 ore successive. Il sindaco invita la cittadinanza alla massima attenzione segnalando la possibilità di rovesci.

Meteo – Possibili temporali e nevicate in arrivo in Italia, la Protezione Civile dirama l’allerta: ecco dove - L’afflusso di correnti più umide e instabili sul Mediterraneo alimenta piogge e rovesci sui settori più occidentali dello stivale che, non a caso, sono quelli più esposti alle correnti atlantiche. centrometeoitaliano.it

Natale all’insegna del maltempo: in arrivo piogge e temporali - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 6 di domani, martedì 2 ... msn.com

Meteo: Prossime Ore, pioggia e temporali su alcune regioni, i dettagli - facebook.com facebook

Pioggia, temporali, mareggiate e vento: allerta meteo in parte della Toscana x.com

