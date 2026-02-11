Nella tana del lupo la Vis ha spesso sofferto Il primo obiettivo è non farsi sbranare
Domani sera, alle 20:30, la Vis si presenta al Barbetti per una sfida difficile. La squadra sa di dover affrontare un campo complicato, come già successo in passato, e il primo obiettivo è evitare di subire gol. La trasferta, come spesso accaduto, si preannuncia ardua, ma i giocatori sono determinati a uscire dal campo senza danni e a portare a casa qualche punto.
La trasferta a Gubbio per la Vis ha avuto spesso un sapore amaro. Domani alle 20:30 l’obiettivo è quello di uscire illesi dal Barbetti. Su ventuno trasferte in terra eugubina i biancorossi hanno infatti vinto soltanto tre volte. 5 a 0 in C nel ’39, 2 a 0 in D nel ’66 e 3 a 1 l’anno scorso. In quest’ultima circostanza a segno anche Nicastro, che sarà uno tra i pochi esclusi dall’ampio turnover già annunciato da Stellone. Lui è infatti attualmente l’unico a non disporre di alternative. Il 2008 Alessandro Rizza non è ancora pronto, il mancato impiego sul finale della scorsa gara contro il Forlì lo testimonia, Jallow potrebbe ancora non essere incluso tra la lista dei convocati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
