Benvenuti alla nostra diretta live della sprint maschile di biathlon ad Annecy Le Grand-Bornand. Seguite con noi l’azione sulla distanza dei 10 km, con Giacomel pronto a sfidare il rivale Perrot in questa tappa di Coppa del Mondo 2025-2026. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e momenti di pura adrenalina sulla neve.

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida il rivale Perrot nella tana del lupo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Annecy Le Grand-Bornand, seconda gara individuale della terza tappa di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2025-2026. La località dell’Alta Savoia è diventata una sorta di “ salotto buono ” del massimo circuito, essendone frequentata con sempre più costanza. L’allegoria del “salotto” non è stata usata per caso. Lo Stade de biathlon Sylvie Becaert è edificato letteralmente a fianco di un centro abitato, donando alla tappa un’atmosfera unica, quasi di carattere “familiare”. 🔗 Leggi su Oasport.it

