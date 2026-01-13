Sciopero dei taxi a Roma | Vogliamo regole per tutti Troppi i furbetti del finto noleggio

A Roma, si svolge uno sciopero nazionale dei taxi, iniziato da Fiumicino con un corteo di 50 veicoli. Le sigle sindacali delle auto bianche chiedono regole chiare e uguali per tutti, criticando la presenza di furbetti che si spacciano per taxi attraverso il finto noleggio. La protesta mira a sottolineare la necessità di un sistema trasparente e regolamentato per tutelare il settore e i cittadini.

"È una giungla. Battono le corse, si spacciano per taxi. Vogliamo regole per tutti". È partita da Fiumicino, con un corteo di 50 auto, la giornata di sciopero nazionale dei taxi a Roma, indetta dalle principali sigle sindacali delle auto bianche - tra cui Federtaxi Cisal, Fast Confsal Taxi, Uil.

