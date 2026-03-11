Durante il Mipim 2026 a Cannes, Roberto Gualtieri ha parlato allo stand di Roma Capitale, annunciando un piano di investimenti che va da 40 a 60 miliardi di euro, con l’obiettivo di rinnovare profondamente la città.

Roberto Gualtieri ha preso la parola allo stand di Roma Capitale durante il Mipim 2026 a Cannes, presentando un quadro economico che promette una trasformazione radicale della città. Il sindaco ha evidenziato come la burocrazia sia stata snellita e le regole rese certe per attrarre capitali privati e pubblici in aree strategiche come Pietralata, Ostiense e Tor Vergata. I dati forniti indicano un salto negli investimenti: si prevede di passare da 40 miliardi nel 2025 a 60 miliardi nel 2026, con una proiezione fino ai 240 miliardi entro il 2050. L’intervento del primo cittadino non è stato solo una dichiarazione d’intenti, ma una presentazione strutturata basata su numeri precisi e progetti concreti già in fase avanzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: da 40 a 60 miliardi, Gualtieri lancia la rinascita

