Gualtieri ha 17 miliardi ma Roma affonda | dal convegno Ugl i dati che inchiodano il sindaco
Durante un convegno dell’Ugl sono stati presentati dati che evidenziano come Roma, sotto la gestione del sindaco Gualtieri, abbia un debito di 17 miliardi di euro. Si è discusso delle difficoltà dell’amministrazione comunale nel gestire le criticità della città e della necessità di rafforzare l’autonomia dei Municipi attraverso la riforma sui poteri di Roma Capitale.
Dalle criticità presenti a Roma sotto l’amministrazione Gualtieri al bisogno di rendere autonomi i Municipi, nell’ambito della riforma sui poteri di Roma Capitale. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso del convegno dal titolo “Roma x 10, idee per il futuro della Capitale”, promosso dal sindacato Ugl, nella Sala Cinema Antonio Cerone a Tor Bella Monaca, a Roma. L’iniziativa, iniziata il 15 dicembre all’Eur, “mira a raccogliere le maggiori criticità che Roma in questo momento ha, ma cercare anche di discutere le possibili soluzioni a questi problemi”, ha evidenziato il segretario di Ugl Roma, Ermenegildo Rossi, in apertura dell’incontro. La premessa, secondo Rossi, è che grazie agli investimenti “Roma ha avuto la possibilità di avere 17 miliardi, che oggi e’ molto vicino a una finanziaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
