Roma ci riprova | Gualtieri lancia la sfida olimpica per il 2036 o 2040
Roma punta di nuovo sui Giochi Olimpici a causa della volontà del sindaco Gualtieri di rilanciare il progetto, promettendo investimenti e nuove strutture sportive. La città si prepara a presentare una candidatura entro il 2024, puntando a organizzare le Olimpiadi nel 2036 o 2040. Dopo diversi anni di silenzio, le autorità locali lavorano per convincere la Federazione Internazionale di tornare sulla scena mondiale. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.
Undici anni dopo la candidatura ai Giochi del 2024 – poi ritirata nel 2016 dalla sindaca Virginia Raggi – Roma torna a parlare di Olimpiadi. A rilanciare l’idea è l’attuale primo cittadino Roberto Gualtieri, che in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato di essere pronto a valutare una corsa per il 2036 o, più realisticamente, per il 2040. L’assist arriva dalla chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina e dal buon momento dello sport italiano. Ma trasformare l’ambizione in candidatura ufficiale richiederà un percorso istituzionale complesso, fatto di alleanze politiche, passaggi amministrativi e scelte strategiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha annunciato che la città è pronta a presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2036 o del 2040.
Gualtieri guarda al futuro “Olimpiadi a Roma nel 2036 o 2040”Gualtieri ha annunciato l'intenzione di candidare Roma come città ospitante delle Olimpiadi del 2036 o del 2040.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i Giochi; Roma si candida per avere l'Agenzia Ue delle Dogane: business da 27 miliardi.
Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i GiochiIl Sindaco si è detto pronto a lanciare la corsa della Capitale, con due date possibili: 2036 o 2040. Malagò: Meglio la seconda, ma prematuro parlarne ... romatoday.it
Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040Roma, 21 feb. (askanews) - 'Sarebbe bello candidare Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2036 o del 2040. Le condizioni penso ci siano. Se si ... notizie.tiscali.it
Dybala ci riprova: obiettivo Cremonese. E sul rinnovo... Leggi qui --> https://www.romanews.eu/il-messaggero-dybala-ci-riprova-obiettivo-cremonese-tutto-fermo-per-il-rinnovo/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook
Marotta: “Juve, che favore” LUCIO, SOLO COSE TURCHE Mou agita il Real: il Benfica ci riprova Totti: “Roma resta casa mia” La prima pagina di martedì 17 febbraio #CorrieredelloSport x.com