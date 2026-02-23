Roma ci riprova | Gualtieri lancia la sfida olimpica per il 2036 o 2040

Undici anni dopo la candidatura ai Giochi del 2024 – poi ritirata nel 2016 dalla sindaca Virginia Raggi – Roma torna a parlare di Olimpiadi. A rilanciare l’idea è l’attuale primo cittadino Roberto Gualtieri, che in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato di essere pronto a valutare una corsa per il 2036 o, più realisticamente, per il 2040. L’assist arriva dalla chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina e dal buon momento dello sport italiano. Ma trasformare l’ambizione in candidatura ufficiale richiederà un percorso istituzionale complesso, fatto di alleanze politiche, passaggi amministrativi e scelte strategiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha annunciato che la città è pronta a presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2036 o del 2040.

Gualtieri guarda al futuro “Olimpiadi a Roma nel 2036 o 2040”Gualtieri ha annunciato l'intenzione di candidare Roma come città ospitante delle Olimpiadi del 2036 o del 2040.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i Giochi; Roma si candida per avere l'Agenzia Ue delle Dogane: business da 27 miliardi.

Gualtieri punta a candidare Roma alle Olimpiadi del 2040. Ecco quali sono le tappe necessarie per vincere i GiochiIl Sindaco si è detto pronto a lanciare la corsa della Capitale, con due date possibili: 2036 o 2040. Malagò: Meglio la seconda, ma prematuro parlarne ... romatoday.it

Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040Roma, 21 feb. (askanews) - 'Sarebbe bello candidare Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2036 o del 2040. Le condizioni penso ci siano. Se si ... notizie.tiscali.it

Dybala ci riprova: obiettivo Cremonese. E sul rinnovo... Leggi qui --> https://www.romanews.eu/il-messaggero-dybala-ci-riprova-obiettivo-cremonese-tutto-fermo-per-il-rinnovo/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

Marotta: “Juve, che favore” LUCIO, SOLO COSE TURCHE Mou agita il Real: il Benfica ci riprova Totti: “Roma resta casa mia” La prima pagina di martedì 17 febbraio #CorrieredelloSport x.com