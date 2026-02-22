Roma decimata attacco fantasma contro la Cremonese | Gasperini lancia Malen

Una serie di infortuni ha colpito la Roma, indebolendo il reparto offensivo prima della partita contro la Cremonese. Gasperini decide di affidarsi a Malen, inserendolo tra i titolari, per sostituire i giocatori infortunati. La squadra si prepara a un match difficile, con molte assenze tra le fila giallorosse. La situazione obbliga il tecnico a riorganizzare le strategie offensive. La sfida si avvicina e il nuovo assetto viene testato in allenamento.

Emergenza totale nel reparto offensivo della Roma in vista del posticipo contro la Cremonese, con Gasperini costretto a ridisegnare completamente la trequarti. Il tecnico dovrà rinunciare contemporaneamente a Dybala, Soulé, El Shaarawy e Ferguson, oltre al lungodegente Dovbyk, trasformando l'infermeria di Trigoria in un vero e proprio bollettino di guerra. "Non ho certezze sui tempi di recupero, navighiamo a vista", ha ammesso l'allenatore orobico, palesando forte incertezza anche per il prossimo big match contro la Juventus. Il caso più critico riguarda Ferguson: il dolore alla caviglia sinistra non accenna a diminuire e il Brighton preme per l'intervento chirurgico immediato, mentre lo scozzese vorrebbe tentare la terapia conservativa per non perdere i playoff Mondiali di marzo.

Roma decimata, Gasperini lancia Malen: Dybala e Soulé ancora fuori, Celik vede la Juventus

