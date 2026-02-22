Roma decimata attacco fantasma contro la Cremonese | Gasperini lancia Malen

Da sololaroma.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie di infortuni ha colpito la Roma, indebolendo il reparto offensivo prima della partita contro la Cremonese. Gasperini decide di affidarsi a Malen, inserendolo tra i titolari, per sostituire i giocatori infortunati. La squadra si prepara a un match difficile, con molte assenze tra le fila giallorosse. La situazione obbliga il tecnico a riorganizzare le strategie offensive. La sfida si avvicina e il nuovo assetto viene testato in allenamento.

roma decimata attacco fantasma contro la cremonese gasperini lancia malen
© Sololaroma.it - Roma decimata, attacco fantasma contro la Cremonese: Gasperini lancia Malen

Emergenza totale nel reparto offensivo della Roma in vista del posticipo contro la Cremonese, con Gasperini costretto a ridisegnare completamente la trequarti. Il tecnico dovrà rinunciare contemporaneamente a Dybala, Soulé, El Shaarawy e Ferguson, oltre al lungodegente Dovbyk, trasformando l’infermeria di Trigoria in un vero e proprio bollettino di guerra. “Non ho certezze sui tempi di recupero, navighiamo a vista”, ha ammesso l’allenatore orobico, palesando forte incertezza anche per il prossimo big match contro la Juventus. Il caso più critico riguarda Ferguson: il dolore alla caviglia sinistra non accenna a diminuire e il Brighton preme per l’intervento chirurgico immediato, mentre lo scozzese vorrebbe tentare la terapia conservativa per non perdere i playoff Mondiali di marzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma decimata, Gasperini lancia Malen: Dybala e Soulé ancora fuori, Celik vede la JuventusLa Roma affronta un finale di stagione difficile a causa di numerosi infortuni che riducono le scelte di Gasperini.

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: Gasperini lancia Pisilli, Malen guida l’attaccoPochi minuti al calcio d’inizio all’Olimpico, dove Roma e Cagliari scendono in campo per il posticipo della 24ª giornata di Serie A.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roma-Cremonese: emergenza attacco e mercato Celik-Juve.