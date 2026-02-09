Roma-Cagliari le formazioni ufficiali | Malen al centro dell’attacco Pisilli in mezzo con Cristante

Questa sera all’Olimpico Roma e Cagliari scendono in campo per una partita fondamentale per la corsa alla Champions. La squadra di casa punta su Malen in attacco e su Pisilli in mediana, con Cristante che dovrebbe partire titolare. La sfida è molto attesa, perché può cambiare le carte in tavola in classifica. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere i loro beniamini in una notte decisiva.

