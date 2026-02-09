Roma-Cagliari le formazioni ufficiali | Malen al centro dell’attacco Pisilli in mezzo con Cristante
Questa sera all’Olimpico Roma e Cagliari scendono in campo per una partita fondamentale per la corsa alla Champions. La squadra di casa punta su Malen in attacco e su Pisilli in mediana, con Cristante che dovrebbe partire titolare. La sfida è molto attesa, perché può cambiare le carte in tavola in classifica. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere i loro beniamini in una notte decisiva.
Questa sera allo Stadio Olimpico andrà in scena una gara parecchio importante per le sorti della zona Champions. La Roma, che viene da una sconfitta a Udine che ha preoccupato e non poco i tifosi, affronta un Cagliari piuttosto in palla, dodicesimo in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali, che potrebbero essere molto simili (quelle di Gasperini) alle scelte che il tecnico ex Atalanta metterà in campo contro il Napoli domenica 15. Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante (C), Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen A disp. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Roma Cagliari
LIVE Alle 20.45 Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: Gasp si affida a Malen, Pisacane con Kilicsoy
Juventus Torino Under 17 LIVE: le formazioni ufficiali del Derby. Rostagno e Mosca dal 1?, confermato Paonessa al centro dell’attacco
Ultime notizie su Roma Cagliari
Argomenti discussi: Roma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma Cagliari, le probabili formazioni della partita di serie A; Roma-Cagliari, probabili formazioni: Zaragoza favorito su Pellegrini; Roma-Cagliari: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.
Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa Roma ospita il Cagliari nella 24^ giornata del campionato di Serie A, LIVE alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Gasperini schiera un 3-4 ... sport.sky.it
Roma – Cagliari: ecco le formazioni ufficiali!Roma - Cagliari: ecco le formazioni ufficiali del match di stasera, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A! generationsport.it
Arrivate le ufficiali per il march delle 20.45 tra #Roma e #Cagliari Le scelte dei tecnici x.com
Arrivate le ufficiali per il march delle 20.45 tra Roma e Cagliari Le scelte dei tecnici facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.