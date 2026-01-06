Calciomercato Juventus | pronta una proposta per quel difensore di Premier in scadenza Comolli vuole anticipare il Barça

La Juventus sta valutando un intervento sul mercato per rafforzare la difesa, puntando su un difensore di Premier League in scadenza di contratto. La società ha preparato una proposta, cercando di anticipare la concorrenza del Barcellona, con l’obiettivo di consolidare il reparto difensivo e migliorare le prestazioni della squadra nella seconda parte della stagione.

Calciomercato Juventus: pronta una proposta per quel difensore di Premier in scadenza. I bianconeri convinti di voler fare un tentativo. La Juventus punta con decisione su Marcos Senesi per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il difensore argentino, attualmente in forza al Bournemouth, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto, che scadrà ufficialmente il 30 giugno 2026. Questa situazione contrattuale rende il calciatore un'opportunità di mercato estremamente appetibile, permettendogli potenzialmente di firmare un pre-accordo con un nuovo club già nelle prossime settimane.

Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager - Calciomercato live le news di oggi, sabato 3 gennaio 2026: La sessione invernale è ufficialmente iniziata e le squadre italiane si stanno muovendo per concludere ... leggo.it

FLASH | Lucca è stato proposto alla Juventus! - Lucca alla Juventus nel mercato di gennaio: occhio al possibile colpo di scena. fantamaster.it

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Juventus #Rodriguez #Spalletti #Kessie x.com

La Juventus ha sondato Federico Chiesa per un clamoroso ritorno in bianconero I bianconeri lo vorrebbero in prestito, il Liverpool cercano una cessione a titolo definitivo ma il contatto è reale Che ne pensate #chiesa #calciomercato #juventus #calcioinp - facebook.com facebook

