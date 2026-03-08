Yamal il 50° gol da professionista è un gioiello | il Barça batte l' Athletic e rimane a +4 sul Real

Nel match tra il Barcellona e l'Athletic, il giocatore del Barça ha segnato il suo 50° gol da professionista, un gol considerato un vero capolavoro. Il Barcellona ha vinto la partita, mantenendo un vantaggio di quattro punti sul Real Madrid in classifica. Messi e Ronaldo avevano raggiunto lo stesso traguardo rispettivamente a 20 e 21 anni.

Ci sono vittorie che pesano molto più di altre. Quella di stasera del Barcellona alla Catedral bilbaina di San Mames è una di queste. Dopo aver fatto 3 reti al Villarreal il prodigioso Lamine Yamal ha deciso una gara combattuta e indomita con un magnifico gol al 68’: sinistro a giro che sbatte sul palo e carambola in rete col Barça che vince 1-0 e resta a +4 sul Real Madrid (qui la classifica). Flick nel corso della stagione aveva battuto Valverde 4-0 in campionato e 5-0 in Supercoppa di Spagna, oggi ha dovuto compiere uno sforzo titanico per portare a casa 3 punti fondamentali. L’Athletic ha fatto forse la sua miglior partita della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it

Lamine Yamal All 35 Goals & Assists So far 2025/26 | With Commentary - HD

