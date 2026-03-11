A Roma, durante il fine settimana del 14 e 15 marzo 2026, i volontari di Dynamo Camp si troveranno nelle piazze della città per promuovere la campagna di solidarietà chiamata Biscotti di Felicità. L’iniziativa prevede la vendita di biscotti al prezzo di 15 euro, con l’obiettivo di sostenere le persone disabili e combattere l’isolamento.

Il sabato 14 e la domenica 15 marzo 2026 vedranno scendere nelle piazze di Roma i volontari della community di Dynamo Camp, pronti a lanciare una campagna di solidarietà denominata Biscotti di Felicità. L’obiettivo è mettere in luce il grave isolamento che affligge molte famiglie con figli affetti da gravi patologie o disabilità. La capitale si prepara ad accogliere questa iniziativa in otto punti strategici, tra cui Piazza Campo de’ Fiori, Piazza Euclide e Villa Pamphili. In queste giornate specifiche, lo staff dell’associazione sarà presente per raccontare la missione della fondazione e permettere ai cittadini di conoscere i programmi dedicati alle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: 15 euro per biscotti contro l’isolamento dei disabili

