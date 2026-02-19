Una panchina viola per l' epilessia all' IRCCS San Raffaele di Roma un gesto contro lo stigma e l' isolamento sociale

Questa mattina alle 10.00, all’IRCCS San Raffaele di Roma, è stata inaugurata una panchina viola dedicata ai pazienti con epilessia, per combattere lo stigma e l’isolamento. La causa di questa iniziativa nasce dalla volontà di creare spazi di dialogo e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione. La panchina, collocata nel giardino dell’ospedale, rappresenta un simbolo di solidarietà e inclusione. L’evento si inserisce nel progetto promosso dalla Fondazione Epilessia LICE, coinvolgendo cittadini e operatori sanitari.

Un luogo di incontro che diventa simbolo di inclusione e consapevolezza. Questa mattina alle ore 10.00 presso l’IRCCS San Raffaele di Roma è stata inaugurata la “Panchina Viola” dedicata ai pazienti con epilessia, nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Epilessia LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia). Sono intervenuti il Prof. Federico Vigevano, Responsabile del Dipartimento Disabilità Età Evolutiva dell’Istituto, la Dott.ssa Amalia Allocca, Direttore Sanitario Aziendale del Gruppo San Raffaele e numerosi genitori. La panchina è, per definizione, un luogo di incontro, di ascolto e di condivisione, uno spazio semplice e quotidiano che richiama prossimità, dialogo e umanità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

