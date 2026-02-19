Una panchina viola per l' epilessia all' IRCCS San Raffaele di Roma un gesto contro lo stigma e l' isolamento sociale
Questa mattina alle 10.00, all’IRCCS San Raffaele di Roma, è stata inaugurata una panchina viola dedicata ai pazienti con epilessia, per combattere lo stigma e l’isolamento. La causa di questa iniziativa nasce dalla volontà di creare spazi di dialogo e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione. La panchina, collocata nel giardino dell’ospedale, rappresenta un simbolo di solidarietà e inclusione. L’evento si inserisce nel progetto promosso dalla Fondazione Epilessia LICE, coinvolgendo cittadini e operatori sanitari.
Un luogo di incontro che diventa simbolo di inclusione e consapevolezza. Questa mattina alle ore 10.00 presso l’IRCCS San Raffaele di Roma è stata inaugurata la “Panchina Viola” dedicata ai pazienti con epilessia, nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Epilessia LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia). Sono intervenuti il Prof. Federico Vigevano, Responsabile del Dipartimento Disabilità Età Evolutiva dell’Istituto, la Dott.ssa Amalia Allocca, Direttore Sanitario Aziendale del Gruppo San Raffaele e numerosi genitori. La panchina è, per definizione, un luogo di incontro, di ascolto e di condivisione, uno spazio semplice e quotidiano che richiama prossimità, dialogo e umanità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Epilessia, il Colosseo si colora di viola contro stigma e pregiudiziQuesta mattina, il Colosseo si è tinto di viola per la Giornata internazionale contro l’epilessia.
A scuola la panchina viola contro l’epilessiaQuesta mattina nel cortile di una scuola elementare è stata inaugurata una panchina di colore viola.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A scuola la panchina viola contro l’epilessia; 9 Febbraio Giornata Internazionale dell’Epilessia; Carmagnola inaugura una panchina viola per sensibilizzare sulla fibromialgia; Carmagnola inaugura una panchina viola per sensibilizzare sulla fibromialgia.
Martinsicuro inaugura la Panchina Viola contro lo stigmaInaugurata a Martinsicuro la Panchina Viola per sensibilizzare sull’epilessia. Il sindaco Vagnoni: Un simbolo contro stigma e disinformazione ... abruzzonews.eu
Como-Fiorentina 1-2 pagelle, Vanoli espulso ma salva la panchina, Fabregas torna sulla terra, rosso per MorataSerie A 2025-26, 25a giornata, Como-Fiorentina, 1-2, i top e flop: Fagioli, Kean e Mandragora i migliori in campo. Parisi autorete. Male Kempf, Perrore e Nico Paz. Espulso Morata. sport.virgilio.it
Era ricoverato al San Raffaele di Milano per l'asportazione del tumore al pancreas facebook