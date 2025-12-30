Tonnellate di rifiuti rimosse e 7 comuni plastic free | nel 2025 è aumentata la lotta alla plastica in Brianza

Nel 2025, la provincia di Monza e della Brianza ha rafforzato i propri sforzi contro l'inquinamento da plastica, rimuovendo oltre 57 tonnellate di rifiuti e raggiungendo sette comuni plastic free. Questi interventi testimoniano l’impegno della regione nel migliorare la qualità ambientale e ridurre l’uso della plastica, contribuendo a un territorio più pulito e sostenibile.

Oltre 57 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in tutta la Lombardia, di cui tanti nella provincia di Monza e Brianza. È il bilancio dell'organizzazione Plastic Free Onlus per il 2025, organizzazione di volontariato impegnata da anni nel contrasto all'inquinamento da plastica.

