Repubblica | Napoli all’Olimpico inizia il tour de force di gennaio

Il Napoli si prepara a affrontare un intenso mese di gennaio, con partite cruciali che richiederanno concentrazione e continuità. La sfida all’Olimpico rappresenta il primo passo di un tour de force che potrebbe influenzare significativamente la stagione. Continua così anche nel 2026, la squadra si impegna a mantenere alta la concentrazione in un periodo ricco di impegni.

"> Sempre in viaggio, anche all’inizio del 2026. Il Napoli si presenta all’Olimpico per la sfida contro la Lazio delle 12.30 dopo una lunga sequenza di trasferte che ha segnato l’ultimo mese. Come racconta la Repubblica Napoli nell’analisi firmata da Marco Azzi, quella di Roma è la quinta partita consecutiva lontano dal Maradona tra campionato e Supercoppa, ma soprattutto rappresenta l’avvio di un gennaio durissimo. Il calendario non concede tregua. Nei prossimi 24 giorni gli azzurri saranno impegnati in otto partite, con in mezzo anche le due sfide di Champions League contro Copenaghen e Chelsea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

