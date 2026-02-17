First Lego league challenge la competizione internazionale di robotica e scienza per ragazzi torna a Palermo
La First Lego League Challenge torna a Palermo: questa volta, i ragazzi utilizzano i mattoncini Lego per costruire e programmare robot che indagano il sottosuolo. La competizione internazionale di robotica coinvolge giovani provenienti da diverse scuole della città, pronti a mettere alla prova le loro capacità tecniche. I partecipanti si sfidano creando modelli che simulano esplorazioni sotterranee, con l’obiettivo di risolvere sfide concrete legate all’ambiente e alla sicurezza.
Usando i celebri mattoncini Lego, i giovani partecipanti costruiranno e programmeranno robot per esplorare il mondo sotterraneo. L'evento, organizzato in Sicilia da PalermoScienza, unisce innovazione e sostenibilità in una sfida tra ingegneria e creatività.Palermo si prepara ad accogliere per il terzo anno consecutivo la First Lego League Challenge, la competizione internazionale di robotica e scienza dedicata a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 16 anni, che si sfideranno in un'avventura tecnologica all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità.
Università, First Lego League Challenge: torna a Napoli la gara di Stem e Robotica
Venerdì mattina, a Napoli, torna la First Lego League Challenge.
Napoli, Lego Challenge alla Federico II: centinaia di studenti si sfidano con enigmi, modellini e robotica
Centinaia di studenti tra i 13 e i 17 anni si sono riuniti alla Federico II di Napoli per una sfida di robotica e STEM.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
A Napoli la First Lego League Challenge: la competizione di STEM e robotica per studentiVenerdì 6 febbraio 2026, Napoli ospiterà la competizione di STEM e robotica, organizzata dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi ... ilmattino.it
Napoli, Lego Challenge alla Federico II: studenti da tutta Italia tra robotica ed enigmiNapoli – Per un giorno il capoluogo campano si è trasformato in un laboratorio diffuso di innovazione e didattica avanzata, accogliendo centinaia di studenti ... pupia.tv
