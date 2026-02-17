First Lego league challenge la competizione internazionale di robotica e scienza per ragazzi torna a Palermo

La First Lego League Challenge torna a Palermo: questa volta, i ragazzi utilizzano i mattoncini Lego per costruire e programmare robot che indagano il sottosuolo. La competizione internazionale di robotica coinvolge giovani provenienti da diverse scuole della città, pronti a mettere alla prova le loro capacità tecniche. I partecipanti si sfidano creando modelli che simulano esplorazioni sotterranee, con l’obiettivo di risolvere sfide concrete legate all’ambiente e alla sicurezza.

Usando i celebri mattoncini Lego, i giovani partecipanti costruiranno e programmeranno robot per esplorare il mondo sotterraneo. L'evento, organizzato in Sicilia da PalermoScienza, unisce innovazione e sostenibilità in una sfida tra ingegneria e creatività.Palermo si prepara ad accogliere per il terzo anno consecutivo la First Lego League Challenge, la competizione internazionale di robotica e scienza dedicata a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 16 anni, che si sfideranno in un'avventura tecnologica all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità.

Venerdì mattina, a Napoli, torna la First Lego League Challenge.

Centinaia di studenti tra i 13 e i 17 anni si sono riuniti alla Federico II di Napoli per una sfida di robotica e STEM.

