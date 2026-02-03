Università First Lego League Challenge | torna a Napoli la gara di Stem e Robotica

Venerdì mattina, a Napoli, torna la First Lego League Challenge. La gara di robotica e STEM coinvolge gli studenti delle scuole superiori, che si sfidano con i loro robot nelle aule dell’Università Federico II in via Claudio. L’evento, organizzato dalla Scuola Politecnica, inizia alle 9:30 e promette di essere un momento di sfida e creatività per i giovani partecipanti.

Competizione di Stem e robotica tra giovani studenti venerdì 6 febbraio a Napoli. Organizzata dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell ‘Università degli Studi di Napoli Federico II si terrà a partire dalle 9:30 nelle aule in via Claudio 21. Si tratta della First Lego League Challenge che, per il secondo anno consecutivo, vedrà competere i ragazzi di 11 squadre provenienti da scuole della Campania e delle regioni limitrofe. Gli studenti si affronteranno in una serie di sfide Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) al comando di piccoli robot costruiti e programmati utilizzando set Motorizzati Lego.🔗 Leggi su Ildenaro.it

