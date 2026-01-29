Tecnologia a Città della Scienza robotica e coding per famiglia

A Città della Scienza a Napoli si prepara un fine settimana all’insegna della tecnologia e della creatività. Sabato e domenica, bambini, ragazzi e famiglie possono partecipare a laboratori di robotica e coding, un’occasione per scoprire come funzionano i robot e imparare a programmare divertendosi. La formula mette insieme gioco, logica e immaginazione, portando i visitatori a immergersi in un mondo fatto di numeri e innovazione.

Città della Scienza a Napoli dedica il weekend di sabato 31 gennaio e domenica primo febbraio 2026 a un viaggio tra numeri, tecnologia e creativita’, pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie in un’esperienza di scoperta che unisce gioco, logica e immaginazione. Nel Science Centre il filo conduttore delle attivita’ sara’ il linguaggio universale dei numeri, raccontato come strumento per leggere il mondo, progettare il futuro e dare forma alle idee, grazie a laboratori interattivi che trasformano la matematica in un terreno di esplorazione concreta e divertente. I visitatori saranno accompagnati in percorsi che intrecciano coding, robotica educativa, esperimenti di fisica e piccole sfide di pensiero creativo, calibrate sulle diverse fasce d’eta’ per permettere ai piu’ piccoli di sperimentare con le mani e ai piu’ grandi di mettersi alla prova con ragionamenti piu’ complessi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Città della Scienza A Città della Scienza un weekend tra numeri, tecnologia e creatività per tutta la famiglia A Città della Scienza arriva un fine settimana dedicato a numeri, tecnologia e creatività. La Magia della Scienza illumina il Capodanno e l’Epifania a Città della Scienza A Città della Scienza, il Capodanno e l’Epifania si arricchiscono di esperienze scientifiche e momenti di scoperta, ideali per tutta la famiglia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Astral Legends | Full Marathon | Ancient Cosmic Archives | Part One Ultime notizie su Città della Scienza Argomenti discussi: Smart city vs città vivibile: tecnologia o relazioni umane?; Esplorazione e tecnologia, il Mondo sommerso fa tappa alla Spezia; A Città della Scienza un weekend tra numeri, tecnologia e creatività per tutta la famiglia; Napoli Explosion. La luce che racconta la città. A Città della Scienza un weekend tra numeri, tecnologia e creatività per tutta la famigliaUn nuovo weekend a Città della Scienza tra numeri, tecnologia e creatività, pensato per coinvolgere le famiglie in un’esperienza di scoperta. 2anews.it A Città della Scienza è arrivato Aphel: successo per la presentazione del robot umanoide, nuova guida museale permanenteCorporea è il primo museo interattivo in Europa, sviluppato su tre piani, interamente dedicato al tema della salute, delle scienze biomedicali e della tecnologia. Parte integrante del polo di Città ... napolitoday.it A CITTÀ DELLA SCIENZA - Un weekend "tra numeri, tecnologia e creatività" per tutta la famiglia ift.tt/r0YNV9j x.com New Compass, c'è profumo di avventura anche in città. Il terzo atto del Suv Jeep è un punto svolta: dal design alla tecnologia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.