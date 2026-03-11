Stasera su La7 va in onda il nuovo programma condotto da Roberto Saviano, intitolato

Questa sera, mercoledì 11 marzo, debutta su La7 in prima serata La Giusta Distanza, una nuova serie documentaristica ideata e narrata da Roberto Saviano. Attraverso sei puntate, lo scrittore propone un viaggio profondo nell'Italia del passato recente, analizzando crimini e misteri emblematici che hanno segnato il nostro Paese. Il fulcro del programma è l'intreccio tra destini apparentemente inconciliabili: Saviano esplorerà come le vite di figure distanti si siano sfiorate o contrapposte, offrendo una prospettiva inedita sulla memoria collettiva e sulle dinamiche tra potere, mafia e terrorismo. La puntata d'esordio è dedicato a una delle ferite più profonde della storia italiana: la strage di Capaci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La giusta distanza: il nuovo programma di Roberto Saviano stasera su La7

Articoli correlati

Roberto Saviano stasera a Propaganda LiveRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Gomorra – Le Origini: il prequel della saga di Roberto Saviano arriva su Sky e NOWIn onda da domani Debutta venerdì 9 gennaio, con i primi due episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Gomorra – Le Origini,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roberto Saviano

Temi più discussi: Roberto Saviano presenta: 'La giusta distanza', da Mercoledì 11 Marzo alle 21.15; Roberto Saviano, di cosa parla il nuovo programma La giusta distanza: quando inizia e le anticipazioni; Roberto Saviano torna in tv: La finta neutralità è la cosa peggiore. Io scelgo da che parte stare; Roberto Saviano su La7 con La giusta distanza.

La giusta distanza con Roberto Saviano, mercoledì alle 21.15Roberto Saviano racconta Capaci e i destini opposti di Francesca Morvillo e Giovanni Brusca ... la7.it

Roberto Saviano, le anticipazioni de La giusta distanza: di cosa parla il nuovo programma di La7Roberto Saviano torna in televisione l'11 marzo alle ore con un nuovo progetto dedicato ai grandi nodi della storia criminale italiana. Si ... msn.com

Ieri ho videochiamato Roberto Saviano per fargli un "in bocca alla lupa" per stasera. Oggi infatti è un bel giorno: sarà in onda in prima serata su La7 con "La giusta distanza". Sette puntate su quello che possiamo essere, e su quello che possiamo diventare. Q - facebook.com facebook

#latorredibabele Roberto Saviano spiega perché il capitalismo contemporaneo stia assumendo sempre più alcune logiche tipiche delle mafie, citando l’esempio delle banche. x.com