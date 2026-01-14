Psi Ireneo Vinciguerra di Ariano Irpino Maria Elena De Gruttola nominata coordinatrice cittadina

Durante la recente riunione del direttivo della sezione Psi Ireneo Vinciguerra di Ariano Irpino, è stata unanime la decisione di nominare Maria Elena De Gruttola come nuova coordinatrice cittadina. Questo incarico, di rilevante responsabilità, mira a rafforzare l'organizzazione locale in vista delle prossime sfide elettorali. La nomina sottolinea l’impegno del partito nel consolidare la presenza e il ruolo sul territorio.

A seguito della riunione del direttivo della sezione Psi Ireneo Vinciguerra di Ariano Irpino, si è deciso all'unanimità di nominare la compagna Maria Elena De Gruttola coordinatrice cittadina, incarico di particolare responsabilità in vista delle imminenti sfide elettorali.

