Rottamazione quinquies Roberta Zicari | Se ne occupi il Consiglio comunale

Roberta Zicari, consigliera comunale, ha presentato una richiesta per convocare urgentemente il Consiglio comunale in seduta ordinaria e question time. L’atto di indirizzo mira a discutere della questione relativa alla rottamazione quinquies. La proposta evidenzia l’importanza di affrontare prontamente il tema, coinvolgendo l’assemblea comunale in un confronto diretto e trasparente.

🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Rottamazione delle cartelle Imu-Tari, Zicari solleva il caso in Consiglio Leggi anche: Servizi, Zicari (Dc): "Il consiglio comunale nel 2024 chiedeva il wifi gratuito" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rottamazione multe e cartelle locali: le regole in Manovra 2026 - quinquies inserita nella Legge di Bilancio 2026 non coinvolge i tributi degli enti locali come Comuni e Regioni, che però possono aderire su base volontaria. pmi.it Rottamazione quinquies per chi ha debiti rateizzati, con e senza sanatoria - quinquies, introdotta con la Manovra 2026, il Governo riapre la possibilità di definire in via agevolata i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate- pmi.it Rottamazione quinquies/ Esclusi gli "infedeli" fiscali: ma chi sarebbero? - Sulla Rottamazione quinquies parla Armando Siri, specificando chi sono gli infedeli fiscali che verranno esclusi. ilsussidiario.net Fiscal Focus. . Rottamazione quinquies: il canone RAI in cartella non rientra Hai ricevuto una cartella per canone TV non pagato Non puoi inserirla nella Rottamazione quinquies: la misura copre solo specifici carichi "da dichiarazione" e contributi IN - facebook.com facebook Rottamazione-quinquies al via: come e quando presentare la domanda • Con le prime indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione prende forma la rottamazione-quinquies: chi può aderire, come presentare la domanda e come pagare. x.com

