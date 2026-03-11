Ritirato un lotto di lupini prodotti nel Ravennate dopo l' intossicazione alimentare di un consumatore

Il ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di lupini secchi della marca “Cibòn” prodotto nel Ravennate. La decisione è stata presa dopo che un consumatore si è recato al pronto soccorso a Cesena con un’intossicazione alimentare presumibilmente collegata a quel prodotto. L’avviso riguarda esclusivamente le confezioni di quel lotto specifico.

Il ministero della Salute ha pubblicato oggi, mercoledì, l'avviso di ritiro dalla vendita di confezioni di lupini secchi della marca "Cibòn", dopo che un consumatore è finito al pronto soccorso, a Cesena, con un'intossicazione alimentare causata verosimilmente da quel prodotto.