Il prodotto alimentare è stato ritirato da tutti i supermercati Coop | marca e lotto

È stato segnalato un richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute e di alcune catene della grande distribuzione. Il prodotto coinvolto, di marca e lotto specifici, è stato ritirato da tutti i supermercati Coop. Si consiglia di verificare attentamente la confezione e di seguire eventuali indicazioni fornite dalle autorità per garantire la sicurezza dei consumatori.

Nuovo richiamo alimentare segnalato dal Ministero della Salute e da alcune catene della grande distribuzione. Questa volta il provvedimento riguarda due prodotti diversi, entrambi potenzialmente a rischio per i consumatori: un lotto di arista al forno a marchio Fior Fiore Coop e una colatura di alici prodotta per un altro marchio. In entrambi i casi, i richiami sono stati diffusi in via precauzionale e coinvolgono specifici lotti già distribuiti nei punti vendita. Le autorità sanitarie invitano alla massima attenzione e raccomandano di verificare con precisione le confezioni eventualmente acquistate.

