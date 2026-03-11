Finisce al pronto soccorso con un' intossicazione alimentare ritirato dal mercato un lotto di lupini

Il ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato di un lotto di lupini secchi della marca “Cibòn” dopo che un consumatore è stato ricoverato al pronto soccorso di Cesena per un’intossicazione alimentare. L'avviso riguarda le confezioni di quel lotto e invita i negozi a rimuoverle dalle scaffalature. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui possibili rischi o sulle cause dell’intossicazione.

Il ministero della Salute ha pubblicato oggi, mercoledì, l'avviso di ritiro dalla vendita di confezioni di lupini secchi della marca “Cibòn”, dopo che un consumatore è finito al pronto soccorso, a Cesena, con un'intossicazione alimentare causata verosimilmente da quel prodotto. Il motivo indicato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Campobasso, madre e figlia morte per "intossicazione alimentare", indagati 5 sanitari, Asrem: "Rispettati i protocolli del Pronto Soccorso"Le ipotesi di reato avanzate dalla Procura di Campobasso sono di omicidio e lesioni colpose. Colatura di alici richiamata dal mercato per eccesso di istamina: qual è il lotto ritiratoIl Ministero della Salute ha richiamato un lotto di colatura di alici a marchio Aragon per eccesso di istamina. Aggiornamenti e notizie su Finisce al pronto soccorso con... Temi più discussi: Processionaria del pino a Brindisi, alunni evacuati e una bimba finisce al pronto soccorso: i nidi rimasti a terra dopo la disinfestazione scatenano le reazioni cutanee; Salerano, viene morso da un cane mentre lavora e finisce al pronto soccorso; Processionaria a scuola, reazioni allegeriche tra i piccoli alunni: una bimba di 4 anni finisce al pronto soccorso; Minori e alcol. Ragazza finisce al Pronto Soccorso con tasso da coma etilico. Pronto soccorso ingolfato. Piano Ausl, critiche Uil: Senza addetti non vaDal ’cruscotto’ per i pazienti ai posti letti mancanti, bocciatura del sindacato Il rischio è un’ulteriore congestione, con annesso rinvio degli interventi . msn.com Salerano, viene morso da un cane mentre lavora e finisce al pronto soccorsoOSPEDALE Ferito sabato un operatore ecologico di 50 anni azzannato da un animale di grossa taglia al guinzaglio del padrona ... ilcittadino.it Piatti freddi, pappa sui vestiti e quel cucchiaino che finisce ovunque tranne che in bocca. Suona familiare Tranquilla, è tutto normale. Ogni fase ha i suoi tempi e sapere cosa aspettarsi aiuta (tanto) Te lo raccontiamo nel primo commento! - facebook.com facebook La guerra all’Iran finisce o prosegue Gli interesse divergenti di Trump e Netanyahu Ascolta la nuova puntata di 'Scanner' x.com