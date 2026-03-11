Risultati Champions League LIVE | in campo Leverkusen e Arsenal

In questa sessione di partite di Champions League, in campo ci sono il Leverkusen e l’Arsenal. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite in corso e sul percorso della Juventus nella competizione. Sono stati disputati diversi incontri, e i risultati sono disponibili per ogni squadra coinvolta. Le partite continuano con i rispettivi punteggi aggiornati.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Andata. Martedì 10 marzo Galatasaray Liverpool 1-0 (7? Lemina). Atalanta Bayern Monaco 1-6 (12? Stanisic, 22? Olise, 25? Gnabry, 52’ Jackson, 64’ Olise, 67’ Musiala, 90’+3’ Pasalic). Atletico Madrid Tottenham 5-2 (6? Llorente, 14? Griezmann, 15? Julian Alvarez, 22? Le Normand, 26? Pedro Porro, 55’ Alvarez, 76’ Solanke). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: in campo Leverkusen e Arsenal Articoli correlati Leggi anche: Risultati Champions League LIVE: in campo Inter Arsenal 1-1 e Copenhagen Napoli 0-0 Risultati Champions League LIVE: in campo Inter Arsenal 1-2 e Copenhagen Napoli 0-0Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Inter-Kairat Almaty 2-1: gol e highlights | Champions League Contenuti e approfondimenti su Risultati Champions League Temi più discussi: Andata ottavi di finale di Champions League: vincono Galatasaray, Bayern e Atlético, il Barça pareggia in extremis a Newcastle; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Il Barça agguanta il Newcastle al 96', Spurs travolti dall'Atletico. Il Gala batte il Liverpool con un ex Juve; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti in tempo reale [NEWS]. Risultati Champions League/ Diretta gol live score, partite di andata degli ottavi (oggi 11 marzo 2026)Risultati Champions League: l'andata degli ottavi di finale si conclude con le quattro partite di oggi, tra cui ancora Real Madrid Manchester City. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Atalanta sconfitta con 6 gol! Diretta gol live score (oggi 10 marzo 2026)Risultati Champions League: l'Atalanta ospita il Bayern nell'andata degli ottavi, in campo ci sono poi tre delle sei squadre inglesi in corsa. ilsussidiario.net . @ChampionsLeague | I primi risultati degli ottavi di finale: Atalanta sconfitta dal Bayern Monaco. Vincono Atletico Madrid e Galatasaray, mentre finisce pari tra Newcastle e Barcellona x.com #ChampionsLeague: #Atalanta sotto 3-0 contro il #BayernMonaco, pari a reti bianche tra #Newcastle e #Barcellona dopo i primi 45. I risultati parziali - facebook.com facebook